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Serenay Sarıkaya'nın keyfi yerinde
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra kariyerine odaklanan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 12:09
Bu sezon anlaştığı 3 markadan toplamda 12,5 milyon TL kazanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın keyfi yerinde.
Bugün sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirdi. Serenay Sarıkaya, beyaz gömleğiyle pozunu paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Sosyal medya takipçileri ise ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tutarken Sarıkaya'nın bu keyifli yemeği kiminle yediği merak konusu oldu.