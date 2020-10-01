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    Serenay Sarıkaya'nın kocaman gözlükleri

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kocaman gözlükleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 11:25
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    Serenay Sarıkaya'nın kocaman gözlükleri

    Komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı.

    KOCAMAN GÖZLÜK TAKTI

    Giyim tarzıyla ve kocaman siyah çerçeveli gözlükleriyle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, sorulara sessiz kalmayı tercih etti.

    Ozan Güven’in darbettiği Deniz Bulutsuz’un sosyal medya hesabından kendisini takipten çıktığı sorusuna Sarıkaya, "Teşekkür ederim" demekle yetinip aracına bindi.

    Serenay Sarıkaya nın kocaman gözlükleri #1

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