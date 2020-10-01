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- Serenay Sarıkaya'nın kocaman gözlükleri
Serenay Sarıkaya'nın kocaman gözlükleri
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kocaman gözlükleriyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 11:25
- Güncelleme : 01.10.2020 - 11:25
Komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı.
KOCAMAN GÖZLÜK TAKTI
Giyim tarzıyla ve kocaman siyah çerçeveli gözlükleriyle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, sorulara sessiz kalmayı tercih etti.
Ozan Güven’in darbettiği Deniz Bulutsuz’un sosyal medya hesabından kendisini takipten çıktığı sorusuna Sarıkaya, "Teşekkür ederim" demekle yetinip aracına bindi.