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- Serenay Sarıkaya'nın kolyesi Cem Yılmaz'dan iddiası
Serenay Sarıkaya'nın kolyesi Cem Yılmaz'dan iddiası
Ünlü oyuncunun takipçileri, kolyeyi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği şeklinde yorumlar yaptı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2020 - 12:53
- Güncelleme : 15.08.2020 - 12:53
Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı ortalığı karıştırdı.
Instagram hesabından farklı pozlarla çektiği fotoğraflarını birleştirerek paylaşan Serenay Sarıkaya'nın kalp şeklindeki kolyesi dikkat çekti.
Fotoğrafa "Cem bunu beğendi" şeklinde yorumlar yapıldı.
KOLYESİ GÜNDEM OLDU
Yorumlardan bazıları ise yapımının 3 ay sürdüğü, altın ve elmas kaplı olduğu belirtilen kolyenin kimin hediyesi olduğuyla ilgiliydi.
CEM YILMAZ HEDİYE ETTİ İDDİASI
Sarıkaya'nın takipçileri, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Cem, çok zevkli adam" yorumlarında bulundu.
Cem Yılmaz'ın, Seranay Sarıkaya'ya 32 bin TL'lik küpe hediye ettiği de bir dönem konuşulmuştu.