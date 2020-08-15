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    Serenay Sarıkaya'nın kolyesi Cem Yılmaz'dan iddiası

    Ünlü oyuncunun takipçileri, kolyeyi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği şeklinde yorumlar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 12:53
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    Serenay Sarıkaya'nın kolyesi Cem Yılmaz'dan iddiası

    Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı ortalığı karıştırdı.

    Instagram hesabından farklı pozlarla çektiği fotoğraflarını birleştirerek paylaşan Serenay Sarıkaya'nın kalp şeklindeki kolyesi dikkat çekti.

    Fotoğrafa "Cem bunu beğendi" şeklinde yorumlar yapıldı.

    KOLYESİ GÜNDEM OLDU

    Yorumlardan bazıları ise yapımının 3 ay sürdüğü, altın ve elmas kaplı olduğu belirtilen kolyenin kimin hediyesi olduğuyla ilgiliydi.

    CEM YILMAZ HEDİYE ETTİ İDDİASI

    Sarıkaya'nın takipçileri, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Cem, çok zevkli adam" yorumlarında bulundu.

    Cem Yılmaz'ın, Seranay Sarıkaya'ya 32 bin TL'lik küpe hediye ettiği de bir dönem konuşulmuştu.

    Serenay Sarıkaya nın kolyesi Cem Yılmaz dan iddiası #1

    Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi ViDEO

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