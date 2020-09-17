Serenay Sarıkaya'nın maske kıyafet uyumu

Bu aralar sevgilisi Cem Yılmaz'ın takılan Serenay Sarkaya, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Kuruçeşme’deki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı.

KAHVESİYLE ÇIKTI

Yemek yerken bir yandan da senaryo okuyan Serenay Sarıkaya, mekandan elinde kahveye ayrıldı.

"ÇEKMEYİN BENİ"

Oyuncu, “Yeni bir proje mi var?” sorusu üzerine “Daha dün konuştuk. Sizinle ne yapacağız biz? Birkaç gün çekmeyin, sonra bir daha sorun, aynı şeyleri konuşuruz tekrar” diyerek uzaklaştı.

ELBİSE VE MASKE UYUMU

Mini siyah bir elbise giyen Sarıkaya'nın maskesinin de kıyafetiyle takım olması dikkatlerden kaçmadı.