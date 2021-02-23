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    Serenay Sarıkaya'nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı

    Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyonu hakkında hastane yönetimi, işlemi duyurduğunu tespit ettiği valeyi işten çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 01:55
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    Serenay Sarıkaya'nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığının duyulduğu geçtiğimiz ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Ancak yaptırdığı işlem basına sızdırılmıştı.

    VALE İŞTEN ÇIKARILDI

    Olayın basına sızdırılmasının ardından yarım kalan işlemlerini doktorunu eve çağırarak devam ettiren Serenay Sarıkaya, durumdan şikayetçi olmuştu.

    Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan hastane yönetimi, vale olarak çalışan kişiyi operasyonu duyurduğu gerekçesiyle işten çıkardı.

    Serenay Sarıkaya nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı #1

    Serenay Sarıkaya nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı #2

    Serenay Sarıkaya nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı #3

    Serenay Sarıkaya nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı #4

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