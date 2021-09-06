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    Serenay Sarıkaya'nın sokak tarzı

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından İstanbul Boğazı kıyısında çekilen pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 07:38
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    Serenay Sarıkaya'nın sokak tarzı

    Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan 29 yaşındaki  güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Instagram'da 9,2 milyon takipçisi olan Sarıkaya, son olarak İstanbul Boğazı kıyısında çekilen karelerini paylaştı. Sahilde akşam yürüyüşüne çıkan güzel oyuncu, pazar günü stiliyle beğeni topladı.

    "İSTANBUL"

    Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğraflara, "İstanbul" ve kalp emojisi koydu.

    Demet Akalın ve Ezgi Mola da Sarıkaya'nın paylaşımına emojilerle yorum yaptı.

    Serenay Sarıkaya nın sokak tarzı #1

    Serenay Sarıkaya nın sokak tarzı #2

    Serenay Sarıkaya nın sokak tarzı #3

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