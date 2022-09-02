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    Serenay Sarıkaya'nın yaz pozları

    Yunanistan tatiline devam eden Serenay Sarıkaya, yaz kreasyonunu sergilediği paylaşımlara yenilerini ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 07:55
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    Serenay Sarıkaya'nın yaz pozları

    Geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, arkadaşlarıyla birlikte yeniden tatile çıkmıştı.

    Yazın ilk zamanlarını çalışarak Sarıkaya, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

    Siyah ve dantelli

    Sıcak havayı değerlendiren ünlü oyuncu, bu süreçte bikinili pozlarını paylaşmayı da sürdürüyor. Yaz boyunca tatil fotoğraflarını yayınlayan Serenay Sarıkaya, son olarak siyah renkli dantelli bikinisiyle objektif karşısına geçti.

    30 yaşına basan Serenay Sarıkaya'nın gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #1

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #2

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #3

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #4

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #5

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #6

    Serenay Sarıkaya nın yaz pozları #7


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