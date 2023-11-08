Serenay Sarıkaya'nın yeni yatırımı: Gözünü Marmaris'e dikti Her yaptığı olay olan Serenay Sarıkaya, son olarak yaptığı yatırımla gündeme geldi.

ensonhaber.com

Son olarak Aile dizisiyle ekranlarda olan Serenay Sarıkaya, paylaştığı karelerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra gösterdiği performansla sevenlerinden tam puan alan Serenay Sarıkaya, son olarak yaptığı yatırımla gündeme geldi.

Hedef Marmaris

Oynadığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Bodrum ve Çanakkale'den sonra şimdi de gözünü Marmaris'e dikti.

Selimiye ve Bozburun taraflarında hem arsa hem de yazlık bir ev bakan güzel oyuncunun 10 milyon lirayı gözden çıkardı.

Sarıkaya'nın, her projesinden elde ettiği ücretin tamamını toprak alarak değerlendirdiği iddia edildi.

40 milyon lira

Güzel oyuncunun şu zamana kadar yaklaşık 20 dönümlük bir yer sahibi olduğu belirtiliyor.Serenay Sarıkaya aldığı arsaların şu anki değerinin ise 40 milyon lirayı geçtiği gelen bilgiler arasında.