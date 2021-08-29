Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan ayrıldı

Beşiktaş'ı geçtiğimiz sezon şampiyon yapan Sergen Yalçın, aşk hayatında aradığını bulamadı. Yalçın, Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan ayrıldı. Çift, birbirlerini takipten çıktı.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl Aslı Turan'dan ayrıldıktan sonra Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Birliktelikleri sosyal medyaya da yansıyan çiftten kötü haber geldi.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü, 9 aydır birlikte olduğu Lisaveta Karibskaya ile yollarını ayırdı.

Sessiz sedasız ilişkilerini noktalayan çift, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Ayrılık sonrası Lisaveta Karibskaya, ülkesi Ukrayna'ya döndü.

“ANTALYA'DA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR”

Karibskaya, geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçlarını tribünden takip ediyordu.

Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.