Sergen Yalçın, Ukrayna'ya gitti

Beşiktaş ile anlaşan Sergen Yalçın, soluğu sevgilisi Lisaveta Karibskaya'nın yanında aldı.

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, 1 aylık sürecin sonunda yeniden Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Yalçın, kulüple anlaşmanın ardından hemen sevgilisinin yanına koştu.

ÇEŞME'DEN SONRA UKRAYNA

Deneyimli teknik adam, kız arkadaşı Lisaveti Karibskaya ile birlikte Ukrayna'ya tatile gitti. Bu tatili Ukraynalı model Karibskakaya'nın çok istediği ifade edildi.

Yalçın, şampiyonluktan sonra sevgilisiyle Çeşme'de tatil yapmıştı. İkilinin tatildeki halleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Sergen Yalçın, İstanbul'a dönüşte yeni sezonla ilgili çalışmalarına hız verecek.