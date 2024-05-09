Rapçi Sefo ile aşk yaşayan, ardından ise teknik direktör Sergen Yalçın ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel, aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı.
Her ilişkisi hüsranla biten güzel oyuncu, şimdilerde ise doğru kişiyi aradığını açıkladı.
"Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum
Kariyerine odaklanacağını söyleyen Döngel, "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşk istemiyorum en azından bir süre daha. Aşkı da bir türlü bulamadım." dedi.
Cesur biri olduğunu söyleyen oyuncu, "Ben böyleyim. Hep böyle olacağım. Linç kültürüne alıştım artık." dedi.
"Doğru kişiyi bulamıyorum”
Melisa Döngel, özel hayatına dair sorulara ise “Mesleğimizden ötürü bazı alanları gizli saklı yaşamak zorundayız. Bir kişi olsa elinden tutup karşınıza çıkarsam en azından o alanda rahat yaşardım. Bu dönem bunu istiyorum ama doğru kişiyi bulamıyorum.” yanıtını verdi.
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