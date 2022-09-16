Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi

Hayat Bilgisi dizisinde “Kopil” karakterini canlandıran oyuncu Serhan Aslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.

Genç oyuncu Serhan Aslan, bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile mutluluğa “evet” dedi.

Çift, Atina'da evlendi.

Nikahtan kareler sosyal medyada

Hayat Bilgisi dizisinde “Kopil” karakterini canlandıran ve sempatik rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Nazlı Ceren Köksal da nikah fotoğraflarını “Hayatımızın en gürültülü evet'i” notuyla yayınladı.

Uzun süredir ekranlarda yok

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen “İki Yalancı” isimli dizide “Naci” karakterine hayat vermişti.

Serhan Aslan, en son verdiği röportajda, “Özge Borak’ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi çekiyoruz. Dijital platformda yayınlanacak.” açıklamasını yapmıştı.