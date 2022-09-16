Petrol
91.09
0.25%
Euro
18.2544
-0.06%
Dolar
18.2666
0.01%
Altın
976.68
-0.13%
Borsa
3363
2.49%
Bitcoin
365.697
-1.54%
BTXN Coin
6.99
11.66%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi

    Hayat Bilgisi dizisinde “Kopil” karakterini canlandıran oyuncu Serhan Aslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi

    Genç oyuncu Serhan Aslan, bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile mutluluğa “evet” dedi.

    Çift, Atina'da evlendi.

    Nikahtan kareler sosyal medyada

    Hayat Bilgisi dizisinde “Kopil” karakterini canlandıran ve sempatik rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

    Nazlı Ceren Köksal da nikah fotoğraflarını “Hayatımızın en gürültülü evet'i” notuyla yayınladı.

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi #1

    Uzun süredir ekranlarda yok

    Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen “İki Yalancı” isimli dizide “Naci” karakterine hayat vermişti.

    Serhan Aslan, en son verdiği röportajda, “Özge Borak’ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi çekiyoruz. Dijital platformda yayınlanacak.” açıklamasını yapmıştı.

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi #2

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi #3

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi #4

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi #5

    Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi #6


    Kayseri'de foto kapanlar, 34 hırsızlık olayını aydınlattı
    3. Sayfa

    Kayseri'de foto kapanlar, 34 hırsızlık olayını aydınlattı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Çok fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içilir?
    Sağlık

    Çok fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içilir?

    Görüş Bildir