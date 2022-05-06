Serhat Özcan nişanlandı

Ünlü oyuncu Serhat Özcan, 5 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı

Bir Demet Tiyatro'nun Tirbuşon'u, Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 5 yıldır beraber olduğu avukat sevgilisi Deniz İpek ile nişanlandı.

"10 yıldır tanıyorum"

Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Serhat Özcan’ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikah kıyacaklarının müjdesini verdi.