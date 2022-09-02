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    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evliliği anlattı

    Bir ay önce evlenen iki ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, birbirlerini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 11:18
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    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evliliği anlattı

    Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

    Taze evlililer bir derginin bu ayki konuğu oldu. Eviliklerini anlatan ünlü çift, birbirlerinin ev hallerinden de bahsetti.

    Çayoğlu ile Gürel "Evlendikten sonra birbirinizi birkaç cümleyle nasıl anlatırsınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evliliği anlattı #1

    Özge Gürel:

    "Kıpır kıpır olma hali"

    "Bu birkaç cümleler hiç benlik değil. Serkan'ı değil ama onunlayken hissettiğim şeyi tanımlayabilirim. Egzotik bir ülkede akşam üstü denize çıkan bir yolda gitmek gibi Serkan'la olmak; güneş daha batmamış, hafif rüzgar esiyor, üzerinde müthiş bir hafiflik içinde sebepsiz neşe, kıpır kıpır olma hali... Yanındayken kalbim ferahlıyor; sanırım doğru cümle bu."

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evliliği anlattı #2

    Serkan Çayoğlu:

    "Benim tam tersim"

    "Gece uyumak bilmiyor Özge, sabahları çocuk gibi mutsuz uyanıyor, korku filmi izlemeye bayılıyor yarısını gözleri kapalı halde, sonra gece evin bütün ışıklarını yakıyor korkudan, rutinleri sevmiyor plan yaparken sıkılıyor, yani aslında benim tam tersim. Ama sonra bir bakıyorsun ilk kahvesini içtikten sonra enerjisine yetişemiyorsun. Her şeyi son dakikada inanılmaz hızlı çözüyor. Bıraksan dünyayı düzene sokacak gibi organizasyon yapıyor istediği zaman.

    Yani öyle pek birkaç cümleyle anlatılmıyor Özge, bazen kendinden çok etrafındakileri düşünüyor; sevdikleri mutlu olsun diye çok çabalıyor. Onu izlerken bile çok şey öğreniyorsun."

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evliliği anlattı #3




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