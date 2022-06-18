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    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı

    Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, aile arasında düzenlenen tören ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
    • 18.06.2022 - 23:28
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 23:59
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    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı

    Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, uzun yıllardır aşk yaşıyor.

    İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Nişanlandılar

    Çift, bugün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı. Çayoğlu ve Gürel'in bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

    "Kahve terletti" paylaşımı

    Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı. Oyuncu aşıklara, meslektaşlarından da tebrik mesajları yağdı.

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı VİDEO

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı #1

    Nikah İtalya'da

    Ünlü çiftin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı #2

    "Çok mutluyuz"

    Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı #3

    "Çok şanslıyım"

    Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum." şeklinde konuşmuştu.

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı #4

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı #5


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