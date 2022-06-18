Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, aile arasında düzenlenen tören ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, uzun yıllardır aşk yaşıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Nişanlandılar

Çift, bugün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı. Çayoğlu ve Gürel'in bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

"Kahve terletti" paylaşımı

Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı. Oyuncu aşıklara, meslektaşlarından da tebrik mesajları yağdı.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı VİDEO



Nikah İtalya'da

Ünlü çiftin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.

"Çok mutluyuz"

Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.

"Çok şanslıyım"

Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum." şeklinde konuşmuştu.