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    Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti

    Sevgilisi Özge Gürel ile yaz aylarında evlenmeyi planlayan oyuncu Serkan Çayoğlu, çekimlerin düğüne denk gelmesi nedeniyle yeni filminden ayrılma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 23:06
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    Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti

    Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in evlilik hazırlıkları tam gaz sürüyor.

    Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolde yer almak için anlaşma yapan ve provalara da katılan Serkan Çayoğlu, aşkını seçti.

    YENİ FİLMİN KADROSUNDAN AYRILDI

    Film için 6 aylık bir çekim takvimi hazırlandığı ortaya çıkınca Serkan Çayoğlu, bu kadar uzun süreli bir çekim takviminde yer almak istemediği için filmin kadrosunda çıkmak durumunda kaldı.

    Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti #1

    Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti #2

    Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti #3

    Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti #4


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