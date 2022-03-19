Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile düğünü için yeni filmden vazgeçti

Sevgilisi Özge Gürel ile yaz aylarında evlenmeyi planlayan oyuncu Serkan Çayoğlu, çekimlerin düğüne denk gelmesi nedeniyle yeni filminden ayrılma kararı aldı.

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in evlilik hazırlıkları tam gaz sürüyor.

Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolde yer almak için anlaşma yapan ve provalara da katılan Serkan Çayoğlu, aşkını seçti.

YENİ FİLMİN KADROSUNDAN AYRILDI

Film için 6 aylık bir çekim takvimi hazırlandığı ortaya çıkınca Serkan Çayoğlu, bu kadar uzun süreli bir çekim takviminde yer almak istemediği için filmin kadrosunda çıkmak durumunda kaldı.