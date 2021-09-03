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    Serkan Kaya, zayıfladı

    Şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı..
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 09:55
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    Serkan Kaya, zayıfladı

    Pandemi kısıtlamaların kalkmasıyla sahnelere geri dönen ünlü şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

    "ATA BİNDİM"

    Formda haliyle dikkat çeken Kaya, nasıl zayıfladığını açıkladı. Yediklerine artık çok dikkat ettiğini söyleyen Ünlü şarkıcı, "Yazın at çiftliğine giderek bol bol ata bindim. Bu sayede tam 10 kilo verdim" diye konuştu.

    Serkan Kaya, zayıfladı #1Serkan Kaya, zayıfladı #2

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