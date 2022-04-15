Serkan Keskin, Demet Evgar'ın karnını öptü

Serkan Keskin, beraber sahne aldığı 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü.

Ünlü isimler "Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla yapılan partide sahne aldı.

Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. İkilinin sahnedeki uyumu çok beğenildi.

Serkan Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. İkilinin bu eğlenceli anları geceye damga vurdu.

Kolu sargılı sahneye çıktı

Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı" dedi.