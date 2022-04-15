Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
590.774
-2.56%
BTXN Coin
31.11
-0.51%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Serkan Keskin, Demet Evgar'ın karnını öptü

    Serkan Keskin, beraber sahne aldığı 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serkan Keskin, Demet Evgar'ın karnını öptü

    Ünlü isimler "Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla yapılan partide sahne aldı.

    Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. İkilinin sahnedeki uyumu çok beğenildi.

    Serkan Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. İkilinin bu eğlenceli anları geceye damga vurdu.

    Kolu sargılı sahneye çıktı

    Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı" dedi.

    Serkan Keskin, Demet Evgar ın karnını öptü #1

    Serkan Keskin, Demet Evgar ın karnını öptü #2

    Serkan Keskin, Demet Evgar ın karnını öptü #3


    İlginizi Çekebilir

    Edirne'de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı
    3. Sayfa

    Edirne'de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı

    Tansiyonu düşüren 10 yiyecek
    Sağlık

    Tansiyonu düşüren 10 yiyecek

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir