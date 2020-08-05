Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı

Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı

Serkan Şenalp, uzun zamandır birlikte olduğu Esengül Yılmaz'la mayıs ayında Küçükyalı Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz, mayıs ayında dünyaevine girmişti.

DÜĞÜN YAPTI

Sade bir törenle evlenen çift, karantina kurallarının esnetilmesinden sonra düğün yaptı.

Az sayıda davetlinin bir araya geldiği tören, eğlenceli anlara sahne oldu. Mutlu çift bu özel günlerinden fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.