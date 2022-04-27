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    Serkay Tütüncü Burcu Özberk'e yorum yazdı

    Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in tatil pozlarını görünce dayanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 10:40
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    Serkay Tütüncü Burcu Özberk'e yorum yazdı

    Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk dizisi final yapınca hemen Bali'ye gitti.

    Son zamanlarda Instagram'daki cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncu yeni pozlarını yayınladı.

    Aşk Mantık İntikam finali sonrası Bali'ye giderek cesur pozlarını paylaşan Özberk yine derin yırtmaçlı tarzıyla hayranlarını mest etti.

    "Of nasıl özledim"

    Bir dönem adı aşk iddialarına karışan arkadaşı Serkay Tütüncü de kendini tutamadı. Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in pozuna "Of nasıl özledim Bali'yi" deyince sosyal medya yıkıldı.

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