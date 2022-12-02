Yeşilçam unutulmaz yıldızlarından Serpil Çakmaklı, son halini paylaştı.

Yeşilçam filminin en güzel kadınlarından bir olan usta oyuncu Serpil Çakmaklı, dönemin en güzel kadınları arasında yerini alıyordu.

Şimdilerde magazin ve ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Serpil Çakmaklı, son hali ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

60 oldu

Ünlü oyuncu Çakmaklı, memleketi olan Eskişehir'i ziyaret etti. Çekildiği fotoğrafları photoshoplu haliyle sosyal medya hesabından yayınlayan 60 yaşındaki Çakmaklı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Yıllara meydan okuyor"

Sosyal medya kullanıcıları Çakmaklı'nın paylaşımına "Yıllara meydan okuyor" ve "Yıllara kafa tutmuş" gibi yorumlarda bulundu.