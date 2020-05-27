Sertab Erener, Eurovision gecesini anlattı

17 yıl önce Eurovision’da birinci olan Sertab Erener, o günü ve yaşadıklarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Instagram'da gerçekleşen bir canlı yayına konuk oldu. “Everyway That I Can” şarkısıyla 17 yıl önce Eurovision’da birinci olan sanatçı, o geceyi anlattı.

"ELİMİZ AYAĞIZ TİTREDİ"

O gece çok heyecanlı olduğunu söyleyen Erener, “İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep ‘Bu bir konser’ diye rahatlatmaya çalıştım. Hep tam tersi olur ya; bizi favori göstermeye başladıkları zaman da ‘Acaba birinci olmayacak mıyız?’ dedim. Bir ara umudumu kaybettim. Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü. En son Belçika’nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum.

"YANIMA ELBİSE ALMAMIŞIM"

Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum! Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim."

Eurovison, 2003 yılındaki yarışmanın şarkılarını sosyal medya üzerinden yeniden oylamaya sundu. O yarışmada Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, 17 yıl sonra bir kez daha birinci seçildi.

"GURUR VERİCİ"

Sanatçı, sonucun açıklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı: “17 yıl sonra Eurovision resmi kanalı tarafından yeniden yapılan oylamadan birinci çıkmak gurur verici gerçekten.”