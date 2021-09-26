Sertab Erener hastaneye kaldırıldı: Emin ellerdeyim

Bağırsaklarında yaşadığı problem nedeniyle hastanelik olan Sertab Erener, konserlerini iptal etti. Erener, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim" dedi.

Ünlü isimler koronavirüs nedeniyle ara verdikleri konserlerini yeniden yapmaya başladı.

Aşılamanın hızlanması sonrası konserlere başlayan isimler arasında olan Sertab Erener'in, bazı konserlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

İlk olarak Antalya konserini iptal eden Erener, daha sonra ise İstanbul konserini erteledi.

Erener sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, konsere çıkamama nedeni olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

HASTANEDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sertab Erener Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim." dedi.

Bağırsaklarından problem yaşadığını belirten şarkıcı ayrıca, "Biletleri tükenen iki konseri iptal etmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm" mesajını paylaştı.