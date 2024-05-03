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Sertab Erener ile Sezen Aksu boya yaptı! Erener'in paylaşıma düştüğü not dikkat çekti

Sertab Erener ile Sezen Aksu boya yaptı! Erener'in paylaşıma düştüğü not dikkat çekti Estetik iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Sertab Erener, Sezen Aksu’yla boya yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.