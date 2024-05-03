Sertab Erener ile Sezen Aksu boya yaptı! Erener'in paylaşıma düştüğü not dikkat çekti

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, son klibindeki görüntüsüyle gündem olmuştu. Estetik yaptırdığı iddia edilen Erener, tanınmaz hale geldiği haberlerine esprili bir şekilde cevap vermiş ve yüzünün yakın plan fotoğraflarını paylaşmıştı.
Yeni konserlerine hazırlanan Erener, usta müzisyen Sezen Aksu ile birlikte boyama yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız"
Erener, fotoğrafın altına "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz." notunu düştü. Fotoğrafta Sibel Algan ve Kaan Arca da yer alıyordu.
"Yardım lazımsa geliriz"
Paylaşımın altına birçok hayranından "Yardım lazımsa geliriz" gibi mesajlar yağdı.
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