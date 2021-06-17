Sertab Erener, köye yerleşti

Sertab Erener, “Evde seram var. Birçok bitki ile haşır neşir olduk. Doğaya, hayvanlara, bitkilere gönülden bağlıyım” diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıl önce yerleştiği Bodrum'da köy hayatı yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Sertab Erener, artık doğayla iç içe köy hayatı yaşadığını belirtti.

Ünlü sanatçı, "Burada 30 yıldır evim var ama ilk kez 1.5 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Farklı bir hayat yaşıyoruz. Evde seram var. Birçok bitki ile haşır neşir olduk.

"DOĞA ÖZEN İSTİYOR"

"İstanbul'da doğdum, bir şehir çocuğuyum ama bu yaşamı yavaş yavaş öğreniyorum. Bazı insanlar uzaktır bu yaşantıdan ama doğaya, hayvanlara, bitkilere gönülden bağlıyım. Şehirlerimiz çok kirlenmiş. Doğaya kendimizden de daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız tek bir ev var, o da bu dünya. Eğer onu yok edersek biz de yok olacağız."