Sertab Erener yolda kaldı

Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in yardım çığlığına çekici yetişti.

Sertab Erener, İstanbul'dan Bodrum'a dönerken Balıkesir civarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

YAZ LASTİKLERİYLE YOLA ÇIKTI

Yaz lastikleri ile yola çıkan Erener, yoğun kar yağışı altında daha fazla ilerleyemedi ve yolda kaldı.

ÇEKİCİ GELDİ

Sigorta şirketinden olumsuz cevap alan Sertab Erener, son çare olarak çekici çağırdı ve karın kalktığı bölgeye kadar çekicinin üstünde gitti.

Ünlü şarkıcı, İstanbul'dan Bodrum'a tam 11 saatte vardı.