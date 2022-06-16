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    Sertab Erener'in son hali

    57 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener'in son hali, Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:22
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    Sertab Erener'in son hali

    Sertab Erener, yeni şarkısının tanıtım çekimleri için poz verdi. Erener'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.

    Tanımadılar

    Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü.

    Estetik iddiaları var

    Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

    Sertab Erener in son hali #1

    Fotoğrafları sosyal medyada olay olan ünlü şarkıcıyı, en çok Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzettiler.

    "Zehra bu"

    Ünlü şarkıcıya takipçileri; "Hülya Avşar ın kızı sandım, Zehra Çilingiroğlu olmuş" gibi yorumlar yaptı.

    Sertab Erener in son hali #2

    Sertab Erener in son hali #3

    Sertab Erener in son hali #4

    Sertab Erener in son hali #5


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