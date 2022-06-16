57 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener'in son hali, Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.

Sertab Erener, yeni şarkısının tanıtım çekimleri için poz verdi. Erener'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Tanımadılar

Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü.

Estetik iddiaları var

Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

Fotoğrafları sosyal medyada olay olan ünlü şarkıcıyı, en çok Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzettiler.

"Zehra bu"

Ünlü şarkıcıya takipçileri; "Hülya Avşar ın kızı sandım, Zehra Çilingiroğlu olmuş" gibi yorumlar yaptı.