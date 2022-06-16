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Sertab Erener'in son hali
57 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener'in son hali, Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 13:43
- Güncelleme : 16.06.2022 - 14:22
Sertab Erener, yeni şarkısının tanıtım çekimleri için poz verdi. Erener'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.
Tanımadılar
Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü.
Estetik iddiaları var
Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.
Fotoğrafları sosyal medyada olay olan ünlü şarkıcıyı, en çok Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzettiler.
"Zehra bu"
Ünlü şarkıcıya takipçileri; "Hülya Avşar ın kızı sandım, Zehra Çilingiroğlu olmuş" gibi yorumlar yaptı.