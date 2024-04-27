Sertab Erener'in estetikli hali görenleri şaşırttı Bir süredir ekranlardan uzak olan Sertab Erener şarkısına çektiği klibi yayınladı. Erener’in estetikli değişimi dikkat çekti.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı.

60'ıncı yaşına merdiven dayayan Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı.

Çektiği klipte estetikleri dikkat çekti

İzleyicilerin dikkatini ise Sertab Erener'in yaptırdığı estetik operasyonlar çekti.

Sertab Erener'in bu değişimi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Sosyal medyada ünlü şarkıcının değişimini yadırgayanlar olurken beğenenler de vardı.

Seda Sayan'a benzetildi

"Seda Sayan olmuş", "Ne Sertab kalmış ne de Erener", "Sertab Seda Erener Sayan" gibi yorumların yapıldığı ünlü şarkıcının işte yeni hali...