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    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı

    Ses tellerinden ameliyat olduğunu söyleyerek sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, dinlemeye gittiği Bülent Ersoy'un ısrarı üzerine şarkı söyledi. Genç şarkıcı, ara ara detone olunca eleştirildi...
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 16:02
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    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı

    Geçtiğimiz günlerde ses tellerinin yırtıldığını duyuran Aleyna Tilki, hayranlarını üzdü.

    Genç popçu, “Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum.” açıklamasını yaptı.

    Diva’yı dinlemeye gitti

    Şu sıralar dinlenmeyi tercih eden şarkıcı, Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti.

    Ersoy da, kendisini dinlemeye gelen Tilki'yi sahnesine davet etti.

    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı VİDEO

    Detone oldu

    Ersoy'u kıramayan ünlü şarkıcı, Bergen'in “Sen Affetsen Ben Affetmem” parçasını seslendirdi.

    Şarkıyı söylemekte güçlük çeken Aleyna Tilki, ara ara detone oldu.

    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy un sahnesine çıktı #1

    Eleştiri aldı

    Bu anlar sosyal medyada yayılınca bazı kullanıcılar Tilki’yi hedefine aldı, adeta yerden yere vurdu.

    Birkaç gün önce konuşması bile yasak olan şarkıcı için “Hani ses telleri yırtıktı?” diyenler oldu.

    Bazı kullanıcılar ise “Keşke mikrofonu hiç eline almasan” yorumunu yaptı.

    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy un sahnesine çıktı #2

    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy un sahnesine çıktı #3

    Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki Bülent Ersoy un sahnesine çıktı #4


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