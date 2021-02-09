Euro
8.5927
0.71%
Dolar
7.0969
0.34%
Altın
421.07
1.11%
Borsa
1.548
0.85%
Bitcoin
326.300
17.67%
EXEN Coin
15.80
3.67%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Sevcan Yaşar'dan bikinili pozlar

    Oyuncu Sevcan Yaşar, şubat ayında bikinili pozlarıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sevcan Yaşar'dan bikinili pozlar

    Eski sevgilisi Sermiyan Midyat ile olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Sevcan Yaşar, yaşananlardan sonra dinlenmek için Ege'ye gitti.

    "FİLTRE VAR"

    Instagram hesabından tatil paylaşımları yapan Sevcan Yaşar, iki gün önce denize girdiğini söyledi. 31 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını "05.02.2021 bunu da tarihe not edelim. Deniz bu kadar mavi değil, yalan dolan... Filtre var, kimseye söylemeyin ama" notuyla yayınladı.

    Sevcan Yaşar dan bikinili pozlar #1

    Sevcan Yaşar dan bikinili pozlar #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir