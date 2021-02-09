Sevcan Yaşar'dan bikinili pozlar

Oyuncu Sevcan Yaşar, şubat ayında bikinili pozlarıyla şaşırttı.

Eski sevgilisi Sermiyan Midyat ile olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Sevcan Yaşar, yaşananlardan sonra dinlenmek için Ege'ye gitti.

"FİLTRE VAR"

Instagram hesabından tatil paylaşımları yapan Sevcan Yaşar, iki gün önce denize girdiğini söyledi. 31 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını "05.02.2021 bunu da tarihe not edelim. Deniz bu kadar mavi değil, yalan dolan... Filtre var, kimseye söylemeyin ama" notuyla yayınladı.