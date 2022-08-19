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    Sevda Dalgıç düğün hazırlığında

    Geçtiğimiz ay evlenen Sevda Dalgıç, düğününde 3 farklı gelinlik giyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:16
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    Sevda Dalgıç düğün hazırlığında

    “Arka Sıralar” dizisinde “Özge” karakteriylevünlenen Sevda Dalgıç, Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç’le geçen ay evlenmişti.

    Dalgıç, 27 Ağustos’ta Boğaz’da düğün yapacaklarını söyledi.

    "Asıl gelinliğimi aldım"

    Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Dalgıç, “Gelinliğimi sırtladım, gidiyorum. Hazırlıklar devam ediyor. Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim.

    "Hayalimdi"

    Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kaldı” dedi.

    Sevda Dalgıç düğün hazırlığında #1

    Sevda Dalgıç düğün hazırlığında #2


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