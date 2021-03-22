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    Sevda Dalgıç'ın son hali

    Sık sık spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Sevda Dalgıç'ın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:30
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    Sevda Dalgıç'ın son hali

    2007 yılında yayın hayatına başlayan gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Özge karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Sevda Dalgıç, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.

    ESKİ HALİNDEN ESER YOK

    Yıllar için de bir hayli değişen 37 yaşındaki oyuncu, koyu renk saçlarıyla bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kaslı vücuduyla dikkat çekiyor.

    ESTETİĞE KARŞI

    Son olarak 'Avlu' adlı dizide yer alan oyuncu, bir açıklamasında; "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa olsun Allah vergisi gibi olmuyor." demişti.

    Sevda Dalgıç ın son hali #1

    Sevda Dalgıç ın son hali #2

    Sevda Dalgıç ın son hali #3

     

    Sevda Dalgıç ın son hali #4

    Sevda Dalgıç ın son hali #5

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