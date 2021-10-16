Sevda Demirel: Anne olmak istiyorum

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü manken Sevda Demirel, basın mensuplarına, "Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum gerekirse evlat edineceğim" diye konuştu.

Ünlü Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu Sevda Demirel, köpeği Şila ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Giydiği kıyafet ile dikkat çeken Demirel, karşılaştığı basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Alışverişe gittiğini belirten Demirel, anne olmak istediğini duyurarak Demirel, "Sizin aracılığınızla buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim. Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum. Allah izin verirse, devletimiz izin verirse bu kutsal olan annelik duygusunu yaşamak istiyorum" dedi.

"BİR ERKEĞİN KAHRINI ÇEKEMEM"

Sözlerini sürdüren ünlü manken, "Biliyorum çok prosedür var. Ne olur bunu bana çok görmesinler. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemiyorum. Bana verecekleri bir bebeğe hayat boyu annelik yapmak istiyorum" diyerek şaşırtıcı ifadelerde bulundu.