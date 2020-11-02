Sevda Demirel koruma tuttu

Sevda Demirel, kendisini adım adım takip eden korumasıyla dikkat çekti.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sevda Demirel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektife takıldı.

"DESTEK İYİDİR"

Şarkıcı, mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden kadının sorulması üzerine, “Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım” dedi.

Köpeğini bir an olsun yanından ayırmayan Sevda Demirel, daha sonra mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.