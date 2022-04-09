Sevda Demirel, Nisa bebeğe annelik yapmak istiyor

Ünlü manken Sevda Demirel, annesi tarafından terk edilen ve şimdilerde hastanede tedavi gören Nisa bebeği evlatlık almak için yetkililere seslendi.

İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğinin son durumu bir süredir gündemdeydi.

Evlatlık almak istedi

Ünlü manken Sevda Demirel de ülkenin gündemine oturan Nisa bebeğe sahip çıkmak istedi.

Demirel, Nisa bebeği evlatlık almak istediğini belirtti.

İstanbul'da terk edilen bebeği Acil Tıp Teknikeri emzirdi

"Ona annelik yapmak istiyorum lütfen bana güvenin"

Sevda Demirel Nisa bebekle ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sayın sağlık bakanım son derece düzgün bir hayatı olan gece hayatı içkisi sigarası hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım lütfen bu bebeği benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin ben ona annelik yapmak istiyorum lütfen bana güvenin."