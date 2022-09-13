Sevda Demirel, Tuğba Altıntop’a köpeğin saldırdığına inanmadı

Arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop hakkında Sevda Demirel, bazı iddialarda bulundu. Demirel, “O hanımefendi şiddet görmüş, hayvanların üzerine atıyor” dedi.

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile’de arkadaşının “Akita” cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

Hastaneye kaydırılan Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı.

“Eğilip yüzünü öpmek istedim”

Başına gelenleri anlatan Altıntop, “Arkadaşımın köpeği yerde yatıyordu. Yanına gittim, sevdim okşadım. Eğilip yüzünü öpmek istedim. Bir anda yüzüme saldırdı. Kimse müdahale edemeden bıraktı, kenara çekildi. Olay 10 saniye içinde olup bitti.

Yüzümün sol tarafı parçalandı. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar yapabileceklerini yaptı ama ‘İz kalma ihtimali var’ dediler. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler.” dedi.

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı VİDEO

Şikayetçi olmadı

Köpeğin sahibi olan arkadaşından şikâyetçi olmadığını dile getiren Tuğba Altıntop, “Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. ‘Akita’ cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde ‘Macar Rottweiler’ köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için ‘Pomeranian Spitz’ cinsi bir köpek besliyorum.” diye konuştu.

“Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim”

Saldırının hayvan sevgisini etkilemediğini, ancak kendine ders çıkardığını söyleyen Altıntop, “Bu vahim saldırı hayvanlara olan sevgimi etkilemedi ama bana ders oldu. Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim. Hayvanın suçu günahı yok. Yanağını niye öpüyorum ki? Bugün benim ölüm haberimi de yazabilirdiniz, ben kaşındım. Hayvanları hep seveceğim ama artık karakterini bilmediğim, tanımadığım hayvanlara daha temkinli yaklaşacağım.” şeklinde konuştu.

“Hiçbir köpek yüze saldırmaz”

Saldırıdan günler sonra Tuğba Altıntop hakkında şok iddia ortaya atıldı.

Bir dönemin TV yıldızı olan Sevda Demirel, Altıntop’u kastederek “Hiçbir köpek yüze saldırmaz. Ya eline ya ayağına saldırır.” dedi.

“Şiddet görmüş, hayvanların üzerine atıyor”

Demirel, “Bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor.” diye konuştu.

Sevda Demirel, “Eğer haksızsam, o kişiden özür dileyeceğim.” diye de ekledi.