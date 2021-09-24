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    Sevda Erginci ifşa mesajlarını unuttu

    Yılmaz Kunt'un, avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından, ünlü oyuncudan ayrılan Sevda Erginci eski sevgilisiyle barıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 09:19
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    Sevda Erginci ifşa mesajlarını unuttu

    Ünlü oyuncu Sevda Erginci, eski sevgilisi Yılmaz Kunt’la aralarındaki buzları eritti.

    Kunt’un Avukat Seray Öztürk’e attığı mesajların ifşa olması sonucu ayrılan çift, yeniden bir araya geldi.

    TAKİPLEŞME DEVAM

    Nikah masasına oturması beklenirken ayrılan oyuncu çift, 2 ay sonra barıştı. Erginci ve Kunt'un Akyaka'da tatil yaptığı ortaya çıktı. İkili, barışmanın ardından sosyal medya hesaplarından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

    Sevda Erginci ifşa mesajlarını unuttu #1Sevda Erginci ifşa mesajlarını unuttu #2Sevda Erginci ifşa mesajlarını unuttu #3

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