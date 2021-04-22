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    Sevda Erginci, sevgilisiyle görüntülendi

    Sevda Erginci, sevgilisi Yılmaz Kunt ile köpeklerini gezdirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:07
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    Sevda Erginci, sevgilisiyle görüntülendi

    Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Turna' karakterine hayat veren Sevda Erginci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

    PANİK YAPTILAR

    Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, Belgrad Ormanı'nda görüntülenince panikledi.

    Köpekleriyle yürüyüş yapan ikili, parkur sonrası evlerine geçti.

    Sevda Erginci, sevgilisiyle görüntülendi #1

    Sevda Erginci, sevgilisiyle görüntülendi #2

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