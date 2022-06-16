Sevda Erginci, yeni dizisini açıkladı

Sevda Erginci, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığının müjdesini verdi.

Oyuncu Sevda Erginci, önceki gün İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Erginci, 'Seni Kalbime Sakladım' dizisiyle ekranlara döneceğini söyledi.

Romantik komedi

Güzel oyuncu, yeni dizisi 'Seni Kalbime Sakladım' hakkında, "Çok tatlı bir romantik komedi dizisi geliyor. Heyecanlıyım. İlk defa romantik komedi yapıyorum. Benim romantik komedi yapmaya ihtiyacım vardı.

"Değişiklik yaptım"

Dizimiz haziran ayının son haftası yayına girecek. İnanılmaz iyi bir ekip olduk... Bu yıl değişiklik yapıp dram yapmak istemedim. Çok doğru yaptığımı düşünüyorum" dedi.