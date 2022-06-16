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    Sevda Erginci, yeni dizisini açıkladı

    Sevda Erginci, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığının müjdesini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 07:01
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 07:14
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    Sevda Erginci, yeni dizisini açıkladı

    Oyuncu Sevda Erginci, önceki gün İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Erginci, 'Seni Kalbime Sakladım' dizisiyle ekranlara döneceğini söyledi.

    Romantik komedi

    Güzel oyuncu, yeni dizisi 'Seni Kalbime Sakladım' hakkında, "Çok tatlı bir romantik komedi dizisi geliyor. Heyecanlıyım. İlk defa romantik komedi yapıyorum. Benim romantik komedi yapmaya ihtiyacım vardı.

    "Değişiklik yaptım"

    Dizimiz haziran ayının son haftası yayına girecek. İnanılmaz iyi bir ekip olduk... Bu yıl değişiklik yapıp dram yapmak istemedim. Çok doğru yaptığımı düşünüyorum" dedi.

    Sevda Erginci, yeni dizisini açıkladı #1

    Sevda Erginci, yeni dizisini açıkladı #2


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