Sevgilisi Özge Ulusoy'a prensesler gibi bakıyor

Sevgilisi Özge Ulusoy'a prensesler gibi bakıyor

Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu önceki gün Çırağan Sarayı'ndaydı.

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu’yla ilişkisine devam ediyor.

ÇIRAĞAN'DA KAHVALTI

Sessiz yerleri tercih eden çift, önceki gün Çırağan Sarayı’nda kahvaltı yaparken görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken model, bir ara telefonundan mesajlara baktı.

Gözlerden uzak kahvaltı eden ikili, gazetecilerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.