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- Sevgilisi Özge Ulusoy'a prensesler gibi bakıyor
Sevgilisi Özge Ulusoy'a prensesler gibi bakıyor
Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu önceki gün Çırağan Sarayı'ndaydı.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 10:26
- Güncelleme : 19.11.2020 - 10:41
Manken ve sunucu Özge Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu’yla ilişkisine devam ediyor.
ÇIRAĞAN'DA KAHVALTI
Sessiz yerleri tercih eden çift, önceki gün Çırağan Sarayı’nda kahvaltı yaparken görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken model, bir ara telefonundan mesajlara baktı.
Gözlerden uzak kahvaltı eden ikili, gazetecilerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.