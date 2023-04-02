Sevgilisi paylaştı! Kısmetse Olur'un Melis'i erkek arkadaşına saldırdı! Küfür ve hakaretler havada uçuştu Melis Buse Betkayan, evli ve 2 çocuk babası olan Tiktok fenomeni sevgilisini darbetmesiyle gündem oldu. O anları paylaşan Reşit Bozdağ, "Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.

ensonhaber.com

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, ardından sosyal medya uygulaması Tiktok'ta paylaşımlar yapmaya başladı.

Uygulamadaki paylaşımlarıyla gündem olan Betkayan, gönlünü TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'a kaptırdı.

Evli ve 2 çocuğu olan Bozdağ ile bir ayrılıp bir barışan Betkayan, sık sık şiddet olaylarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından darbedildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu gün Bozdağ ile yeniden barıştı.

İkili, sosyal medya hesaplarından aşklarına ilişkin paylaşımları sürdürerek eleştirilere yanıt verdi.

Sevgilisine saldırdı

Son olarak bir kez daha yollarını ayırma kararı alan çiftten şiddet videosu geldi.

Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan’dan şiddet gördüğü anları paylaştı.

Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyuldu.

Betkayan’ın, abajur ile sevgilisinin kafasına vurması da dikkat çekti.

"Tüm Türkiye görsün"

Bozdağ, görüntüleri “Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.

"Kadınların silahı tırnaktır"

Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından videolu paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: