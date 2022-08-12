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    Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı

    Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin son fotoğrafı olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 06:55
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 07:14
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    Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı

    1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre'nin son paylaşımını görenler, tanıyamadı.

    78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son karesiyle olay oldu.

    Body giydi

    Anılara dalan Emre, külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle yıllar önce verdiği pozu yayınladı.

    Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu olan Sevim Emre'yi görenler tanımadı.

    "Aleyna sandım"

    Çok sayıda yorum alan Emre'ye Demet Akalın da yorum yazdı. Akalın, Emre'nin karesine "Aleyna sandım" yazdı.

    Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı #1

    Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı #2

    Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı #3


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