Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin son fotoğrafı olay oldu.

1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre'nin son paylaşımını görenler, tanıyamadı.

78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son karesiyle olay oldu.

Body giydi

Anılara dalan Emre, külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle yıllar önce verdiği pozu yayınladı.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu olan Sevim Emre'yi görenler tanımadı.

"Aleyna sandım"

Çok sayıda yorum alan Emre'ye Demet Akalın da yorum yazdı. Akalın, Emre'nin karesine "Aleyna sandım" yazdı.