Sevinç Erbulak evlendi

Oyuncu Sevinç Erbulak, mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile nikah masasına oturdu.

'Baba Evi', 'Süper Baba' ve 'Çat Kapı' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile evlendi.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI

Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak’ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen’in dayısı Faruk Kıztan yaptı.

Pandemi tedbirlerinin dikkate alındığı nikaha aralarında Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar’ın da olduğu 150’ye yakın davetli katıldı.

"SORDUM ÇEVREME"

Nikah sonrası açıklama yapan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, “Volkan Bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni.” diye konuştu.