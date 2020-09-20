Şevket Çoruh, Dümbüllü'nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin'den alacak

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu, bu akşam özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edilecek.

İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu, Dümbüllü'nün geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi olması sebebiyle sanat camiasında büyük önem taşıyor.

En son Rasim Öztekin'e geçen Dümbüllü'nün kavuğu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edilecek.

6. KAVUKLU, ŞEVKET ÇORUH OLACAK

Gecede, Kavuk Devir Teslim Töreni’nin ardından, Şevket Çoruh, bu sefer 6. Kavuklu olarak, Murat Akkoyunlu ile birlikte sahneye çıkacak ve “Bir Baba Hamlet” oyununun özel bir gösterimini gerçekleştirecek.

ETKİNLİĞİN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Bu akşam 20.00’de yapılacak etkinliğin gelirleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.





1968’DE MÜNİR ÖZKUL’A DEVREDİLMİŞTİ

Orta oyunu ve tulûat sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı kavuğu, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretti. Özkul tarafından 1989’da Ferhan Şensoy’a verilen kavuğun yeni emanetçisi, 2016’da Rasim Öztekin oldu.

GÜLDÜRÜ NİŞANESİ ŞEVKET ÇORUH'A GİDİYOR

Bugüne kadar Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuk, bu akşam gerçekleşecek törenle tarafından Şevket Çoruh’a teslim edilecek.