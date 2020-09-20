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    Şevket Çoruh, Dümbüllü'nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin'den alacak

    Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu, bu akşam özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edilecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 17:25
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    Şevket Çoruh, Dümbüllü'nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin'den alacak

    İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu, Dümbüllü'nün geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi olması sebebiyle sanat camiasında büyük önem taşıyor.

    En son Rasim Öztekin'e geçen Dümbüllü'nün kavuğu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edilecek.

    6. KAVUKLU, ŞEVKET ÇORUH OLACAK

    Gecede, Kavuk Devir Teslim Töreni’nin ardından, Şevket Çoruh, bu sefer 6. Kavuklu olarak, Murat Akkoyunlu ile birlikte sahneye çıkacak ve “Bir Baba Hamlet” oyununun özel bir gösterimini gerçekleştirecek.

    Şevket Çoruh, Dümbüllü nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin den alacak #1

    ETKİNLİĞİN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

    Bu akşam 20.00’de yapılacak etkinliğin gelirleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.

    Şevket Çoruh, Dümbüllü nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin den alacak #2

    1968’DE MÜNİR ÖZKUL’A DEVREDİLMİŞTİ

    Orta oyunu ve tulûat sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı kavuğu, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretti. Özkul tarafından 1989’da Ferhan Şensoy’a verilen kavuğun yeni emanetçisi, 2016’da Rasim Öztekin oldu.

    Şevket Çoruh, Dümbüllü nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin den alacak #3

    GÜLDÜRÜ NİŞANESİ ŞEVKET ÇORUH'A GİDİYOR

    Bugüne kadar Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuk, bu akşam gerçekleşecek törenle tarafından Şevket Çoruh’a teslim edilecek.

    Şevket Çoruh, Dümbüllü nün kavuğunu bu akşam Rasim Öztekin den alacak #4

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