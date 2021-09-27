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    Şevket Çoruh'un kızı Gülenay annesine benziyor

    Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Şevket Çoruh'un büyük kızı Gülenay Çoruh, görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 08:00
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:08
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    Şevket Çoruh'un kızı Gülenay annesine benziyor

    Yıllardır Arka Sokaklar dizisinin demirbaş kadrosunda yer alan Şevket Çoruh, özel hayatıyla ilgili bir haberle gündeme geldi. İkinci evliliğinde yakın zaman önce bir kez daha baba olan Çoruh'un büyük kızını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    AYNI ANNESİ

    Kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evliliğinden olan Çoruh'un kızı, annesine daha çok benziyor.

    Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

    Şevket Çoruh un kızı Gülenay annesine benziyor #1Şevket Çoruh un kızı Gülenay annesine benziyor #2Şevket Çoruh un kızı Gülenay annesine benziyor #3Şevket Çoruh un kızı Gülenay annesine benziyor #4

    Şevket Çoruh un kızı Gülenay annesine benziyor #5

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