Şevket Çoruh'un kızı Gülenay annesine benziyor

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Şevket Çoruh'un büyük kızı Gülenay Çoruh, görenleri şaşırttı.

Yıllardır Arka Sokaklar dizisinin demirbaş kadrosunda yer alan Şevket Çoruh, özel hayatıyla ilgili bir haberle gündeme geldi. İkinci evliliğinde yakın zaman önce bir kez daha baba olan Çoruh'un büyük kızını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

AYNI ANNESİ

Kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evliliğinden olan Çoruh'un kızı, annesine daha çok benziyor.

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.