Şevval Şahin: Genç kızlar bana özenmesin

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Survivor yarışmasıyla yıldızını parlatan Yiğit Marcus Aral, Bali tatilinden döndü.

Tescilli güzel Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la Emirgan’da görüntülendi.

"HER ŞEY GÜZEL"

Üç aylık Bali tatili sona eren Şevval Şahin, "Çok güzel geçti ama özledim Türkiye’yi. Bayağı mutluyum burada olmaktan. Her şey çok güzel, çok şükür" dedi.

MESAJ YOLLADI

Sosyal medya paylaşımlarının ardından takipçilerinin yorumlarına, "Her şey göründüğü gibi değil" diye karşılık veren 22 yaşındaki model, konu açılınca, "Bu doğru bir şey. Genç kızlar falan pek özenmesin diye söylüyorum. Sosyal medya ruh sağlığınız için kötü olabiliyor. Bunu yabancı Influencer'lar da çok söyler. Öyle bir mesaj yollamak istedim.

Sosyal medyada böyle mükemmel bir hayat algısı olabiliyor. Ben sadece bununla farkındalık yaratmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.