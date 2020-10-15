Şevval Şahin: Kimin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum

Son zamanlarda adı partilerle anılan ve tedbirsiz davranmakla suçlanan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yarı İngilizce yarı Türkçe konuşmasına gelen eleştirilere cevap verdi.

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, koronavirüs döneminde yaptığı partiler nedeniyle hala eleştiri oklarının hedefinde…

Şahin, 30 Ağustos'ta sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum gününü Boğaz'da kiraladıkları bir villada kutlamıştı.

KORONA PARTİLERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı.

Sevgilisinin ardından kendisi de eylül ayında 21’inci yaş gününü kutlayan Şahin, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

2018 Türkiye güzeli, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savunmuştu.

Şevval Şahin'in konuşmaları sosyal medyada alay konusu oldu İZLE

KONUŞTUKLARINI KİMSE ANLAMADI

Magazin gündeminden uzun süre düşmeyen Şahin’in son yaptığı ise sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu.

Şahin, katıldığı programda yeme rutinini anlattı ancak Şahin'in Türkçe konuşurken kullandığı yabancı terimleri hiç kimse anlamadı.

Dondurmaya bile "ice cream" diyen Şahin'in sözleri, dalga konusu oldu.

BOLCA İNGİLİZCE KELİME

Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var." ifadelerini kullandı.

“KİMİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ İLE İLGİLENMİYORUM”

Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Şahin, “Kimin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Ben kendimi Türk olarak görüyor ve gurur duyuyorum. Daha cool gözükmek için bunu yaptığım söyleniyor. Öyle bir çabaya ihtiyacım yok.” dedi.