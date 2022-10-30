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    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı

    Sarı peruğu farklı bir görünüme bürünen ünlü model Şevval Şahin, Londra’daki “Cadılar Bayramı” partisinde doyasıya eğlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 16:50
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    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı

    Amerika kıtası ve Avrupa’da ekim ayının son günlerinde kutlanan “Cadılar Bayramı” son yıllarda Türkiye’de de oldukça popüler bir hale geldi…

    Cadılar Bayramı nedeniyle özellikle büyükşehirlerdeki gece kulüpleri, barlar ve restoranlar, bal kabağı dekorasyonlarıyla partiler düzenliyor.

    Şevval Şahin, Londra’da

    Bu partilere ünlü isimler akın ediyor.

    Bayramı yurt dışında kutlayan isimler de var.

    İstanbul’da yaşayan İspanyol model Elisabeth Mas ile Şevval Şahin, Londra’da düzenlenen Halloween (Cadılar Bayramı) partisine birlikte katıldı.

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #1

    Sarı renkli peruğu dikkat çekti

    İki gece üst üste eğlenen ünlü model, bu anları Instagram hesabından beğeniye sundu.

    Kırmızı ve gri renklerdeki iki kostümü dikkat çeken Şahin, sarı peruklu halini de gözler önüne serdi.

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #2

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #3

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #4

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #5

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #6

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #7

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #8

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #9

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #10

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #11

    Şevval Şahin, Londra’da Cadılar Bayramı’nı kutladı #12


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