Şevval Şahin, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla konuşulan Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

Miss Turkey 2018 güzeli seçilen Şevval Şahin, estetiksiz görüntüsüyle uzun süre gündem olmuştu. Estetik harikası olduğu ortaya çıkan Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve iddialı tarzı ile konuşulmaya devam ediyor.

"Her şeyin başladığı yer"

Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile beraber olan Şahin, Bodrum tatilinden fotoğraflarını paylaştı.

İddialı fotoğraflarını paylaşan 23 yaşındaki ünlü isim "Bodrum bize hep iyi gelir. Her şeyin başladığı yer" notunu düştü.

"Türkiye'de daralıyorum"

Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Şahin'in "Türkiye'de 3 ay kalınca daralıyorum" sözleri sosyal medyada tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu.