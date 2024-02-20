Şevval Şahin, spor salonundan paylaşım yaptı! Yorum yağdı Spor salonunda antrenman yaparken çekildiği fotoğrafları paylaşan ünlü model Şevval Şahin, fit fiziği dikkat çekti.

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Yaptığı, söylediği ve giydiği her şeyle gündem olmayı başaran ünlü isimlerden arasında yer alan Miss Turkey 2018 birincisi seçilen model Şevval Şahin, sosyal medya hesabından sık sık özel hayatından kareler yayınlamaya devam ediyor.

Ünlü model, son olarak spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı. 24 yaşındaki güzel model, paylaştığı ilk fotoğrafına "Oldukça uygun bir pazar." notunu düştü.

"Zayıf kızlar sadece 3 gün antrenman yaptığında"

Fit vücuduyla dikkat çeken Şahin, paylaştığı ikinci fotoğrafına ise "Zayıf kızlar sadece 3 gün antrenman yaptığında." notunu yazdı.